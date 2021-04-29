В Ростове в суд передано дело о нападении на семью бывшего директора «Ростсельмаша»

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по трем статьям. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростове-на-Дону перед судом предстанут члены банды, напавшие на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.

- Предприниматель из Санкт-Петербурга создал организованную группу для совершения разбойных нападений, в состав которой вошли два неработающих жителя Ростовской области, - такова версия следствия.

Приехав в июле 2020 года в Ростовскую область, участники группы взялись за дом Юрия Пескова.

Избили престарелого хозяина дома, после чего совершили убийство его сестры. Нападавшие похитили имущество потерпевших на сумму свыше 359 тысяч рублей и с места преступления скрылись. Противоправная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — уточняется в сообщении ведомства.

Бывший директор «Ростсельмаша» был госпитализирован в медучреждение с травмой головы. Он скончался январе 2021 года от телесных повреждений, полученных во время того нападения.

Подозреваемых задержали через три дня. В отношении них было возбуждено дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Убийство» и «Разбой».

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