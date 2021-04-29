Ростовчанин оказался на скамье подсудимых за предложение посредничества во взяточничестве

В Ростове за предложение посредничества во взятке осудят местного жителя Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в том, что он дважды пообещал быть посредником в передаче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ "Обещание или предложение посредничества во взяточничестве".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что в сентябре и ноябре 2019 года подозреваемый пообещал двум местным жителям быть посредником в передаче взятки сотруднику полиции. Местные жители, заподозрили неладное и обратились правоохранительные органы. После этого злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей и готовится предстать перед судом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-сотрудницу полиции признали виновной в преступлениях против правосудия.

Она освободила виновного от уголовной ответственности.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.