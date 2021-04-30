Отключение света в Ростове-на-Дону 30 апреля 2021 года: десятки горожан вынуждены будут посидеть без электричества

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 30 апреля 2021 года: электричество будет отключено на десятке улиц донской столицы. Горожанам предстоит посидеть без возможности воспользоваться электроприборами в течение нескольких часов. Причиной обесточивания по городу станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 30 апреля, с 9 до 14 часов без электричества придется посидеть жителям просп. Ленина 19-57; ул. Освобождения 53-141; ул. Профинтерна 3-9, 2-10.

С 9 до 16 часов света не будет по ул. Кржижановского 62-94, 43-75; ул. Шатурская 1-21, 2-16; ул. Владиленская 55-187, 38-126; ул. А. Блока 1-27, 2-28; ул. Я. Коласа 9-25, 10-30; пер. Гельца 17-35, 12-26; ул. Герцена 71-89.

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