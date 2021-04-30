"Девочки отметили мальчиков": Кирилл Серебренников удостоился премии "Cosmopolitan Man Awards"

Кирилл Серебренников получил еще одну награду. Фото: аккаунт Кирилла Серебренникова в соцсети Инстаграм Фото: Соцсети

Уроженец Ростова-на-Дону Кирилл Серебренников получил свою очередную награду.

Режиссер был удостоен премии "Cosmopolitan Man Awards" в номинации "Театр". О своей награде он сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Там он опубликовал снимок со статуэткой в виде буквы "С" и момент получения этой награды.

- Вручили премию "Cosmo" в номинации "Театр". Девочки отметили мальчиков. Приятно. Спасибо! - поблагодарил в тексте под фото Кирилл Серебренников.

Вместе с ним такой же награды в различных номинациях были удостоены Филипп Киркоров, Павел Воля, Федор Бондарчук, Даня Милохин и Сергей Лазарев.

В комментариях под постом Серебренников получил поздравления от таких именитых звезд шоу-бизнеса, как Ольга Бузова, Лолита Милявская и Митя Фомин.

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