В Ростовской области из-за COVID-19 отменили большинство праздничных мероприятий

Губернатор призвал строго следить за санитарной и пожарной безопасностью на праздниках Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области отменили большинство массовых мероприятий, которые планировали провести на майских праздниках. Однако парады и некоторые спортивные соревнования все же состоятся. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- Большинство массовых мероприятий в области отменены. Исключение - военные парады в Ростове и Новочеркасске, воинские шествия. Также состоятся спортивные соревнования с небольшим числом участников при соблюдении всех противоэпидемических норм, - говорится в сообщении.

Ранее Василий Голубев поручил главам районов принять все возможные меры для защиты жизни и здоровья жителей Дона. Губернатор в том числе призвал строго следить за санитарной и пожарной безопасностью.

Известно, что с 1 по 10 мая в усиленном режиме будут работать как сотрудники экстренных служб, так и правоохранители. За порядком должны следить более 8 тысяч человек, это также дружинники и казаки. В готовности сейчас находятся свыше 2 тысяч огнеборцев.