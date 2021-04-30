В Ростове начали выплачивать деньги собственникам жилья, сгоревшего на Театральном спуске

Огненное ЧП на Театральном спуске произошло в августе 2017 года Фото: Антон Строкин

В Ростове собственникам домов, пострадавших при пожаре на Театральном спуске, начали выплачивать деньги. Людям должны возместить выкупную стоимость жилья, сообщают городские власти.

Всего планируют расселить 29 помещений. К этому моменту соглашения заключили с 15 владельцами сгоревших квадратных метров. Одному из них уже перечислили полную сумму. Остальные материальную поддержку получат в ближайшее время.

Огненное ЧП на Театральном спуске произошло в августе 2017 года. Пламя прошло 32,5 тысячи квадратных метров. Было повреждено 125 частных построек и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб, имущество потеряли более 700 человек.