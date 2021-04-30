В Ростовской области в первые дни мая прогнозируют до +27 градусов

Самые безоблачные дни ожидаются в Зернограде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первые дни мая на Дону будет достаточно тепло, например, в понедельник столбики термометров могут подняться до +27 градусов. Однако синоптики также прогнозируют и небольшую облачность, а также местами по региону кратковременные дожди. Эти данные появились на сайте Гидрометцентра.

Первое мая должно быть солнечным, но небольшие осадки все же возможны в Боковской, Гиганте, Казанской, Сальске и Ростове-на-Дону. В донской столице в этот день обещают + 23 градуса. Самые безоблачные дни ожидаются в Зернограде.

При этом к концу недели в отдельных территориях области снова может быть пасмурно, уже в четверг температура воздуха будет колебаться от + 16-18 градусов.

Сегодня, 30 апреля, в Ростовской области уже прошли небольшие дожди. Ветер восточный и юго-восточный - 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. Днем по югу до +20 градусов.