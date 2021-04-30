За сутки в 43 городах и районах Дона коронавирусом заболели 230 человек

Лечение в стационарах сейчас получают 1 830 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 30 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 230 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 87 961. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городе и районе Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 76 случаев, далее идет Каменск-Шахтинский, где выявили по 9 положительных тестов. Третьими в списке оказались Азов, Новочеркасск, Таганрог и Сальский район, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Заветинском, Куйбышевском, Мартыновском, Орловском, Ремонтненском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 30% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,1% – от 46 до 65 лет, 18,7% – от 66 до 79 лет, 9,1% – старше 80 лет, 3,1% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 830 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 176.

За прошедшие сутки умерли еще 12 человек с COVID-19. Это 6 женщин и 6 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 055 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 9 725 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 240,35. Прививки уже сделали 309 120 человек, за сутки – 4 137.