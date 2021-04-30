В Ростовской области не смогли спасти еще 12 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах сейчас получают 1 830 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 30 апреля, в Ростовской области за сутки умерли еще 12 пациентов с COVID-19. Это 6 женщин и 6 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщают власти.

Вчера в регионе скончались 16 человек. Всего жертвами инфекции оказались уже 4 055 жителей Дона. Лечение в стационарах сейчас получают 1 830 человек, из них 29 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 176 - на неинвазивной ИВЛ.

Также сегодня стало известно, что из-за коронавируса в Ростовской области отменили большинство праздничных мероприятий. При этом все же проведут парады, воинские шествия и некоторые спортивные соревнования.