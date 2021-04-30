"Герой нашего времени!": ростовчане восхитились дедушкой, который бесплатно ремонтирует тренажеры в парке

Дедушка бесплатно работает в парке. Фото: Лара Атапина

Жители Ростова-на-Дону обратили внимание на дедушку, который чинит спортивные тренажеры в парке на Комсомольской площади. О неравнодушном пенсионере рассказала одна из местных жительниц Лара. Она стала свидетелем непривычного нашему обывателю действа. И правда: увидеть, как человек бесплатно трудится на благо общества, можно не так часто.

Удивленная молодая мама опубликовала видео, как дедушка ремонтирует казенные имущество, в социальных сетях. Ролик уже стал настоящим хитом, собирает сотни комментариев. Как рассказала женщина "КП - Ростов-на-Дону", она часто видит пенсионера в парке. По ее словам, он приходит со своим инструментов и молча, неспешно восстанавливает сломанные конструкции.

- Когда я спросила, платит ли ему кто-нибудь за работу, он ответил - "нет". Приходит в парк почти каждый день. Признался еще, что сам не занимается на тренажерах, но хочет, чтобы это могли делать другие. Герой нашего времени! - сказала Лара Атапина.

Ролик в социальных сетях подписчики городского паблика восприняли с теплотой. Многие не упустили шанса остро пошутить за злобу дня.

- Главное, чтобы его после такого самоуправства не оштрафовали. Могут наказать за то, что у него нет разрешения на работу! - заметил парень.

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