В Ростовской области двоим браконьерам грозит тюрьма за улов на 80 тысяч рублей

В лодке у нарушителей нашли 1500 особей рыбы, а также 170 незаконных орудий лова Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области

На Дону двое браконьеров ответят за нелегальную добычу рыбы сразу по двум статьям - административной и уголовной. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы. Также им могут выписать штраф, сообщили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленников заметили в Таганрогском заливе в районе села Весело-Вознесенка. Они попытались скрыться, но эта затея не увенчалась успехом. Мужчин задержали. В лодке у них нашли 1500 особей рыбы, а также 170 незаконных орудий лова. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Всего с начала месяца пограничники обнаружили и убрали из Таганрогского залива свыше 20 километров сетей и более 2 500 крючьев. Еще два похожих случая произошло в середине апреля. Браконьеров тогда поймали в акватории Дона и в районе Цимлянского водохранилища.