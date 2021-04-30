В Ростове капитально отремонтируют 18 школьных стадионов и спортивных площадок

К ремонту 10 школьных стадионов и площадок в Ростове уже приступили. Дополнительно город профинансирует работы еще на восьми объектах. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростове-на-Дону строители приступили к капитальному ремонту 10 пришкольных стадионов и площадок на территории школ. Также из городской казны профинансируют ремонт еще 8 объектов. Об этом сообщает в своем аккаунте в соцсети Instagram глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

- Подрядные организации уже приступили к работам по капитальному ремонту 10 пришкольных стадионов и площадок в школах № 102, 80, 91, 94, 58, 117, 95, 25, классическом лицее № 1, и ДЮСШ № 1, - уточняется в сообщении.

Кроме того, из городской казны выделено 73,8 миллиона рублей на ремонт еще 8 аналогичных объектов. Новые благоустроенные площадки для занятий спортом появятся в школах №№ 112, 113, 31, 19, 105, 2, 47 и 43.

В итоге школьникам станут доступны благоустроенные футбольные поля, спорплощадки с всепогодным покрытием, современное спортивное и игровое оборудование.

Работы должны завершить до сентября.