Гроза в начале мая и тепло ожидаются в Ростове

Фото: Дениса Демкова.

В первые дни мая в Ростове потеплеет. Существенных осадков не ожидается, но возможен кратковременный дождь и гроза, - передают синоптики.

1 мая ожидается переменная облачность, а во второй половине дня и вечером - кратковременный дождь. Ночью и утром — туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — 5-10 метров в секунду, днем возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +20-22 градуса.

Днем 2 мая синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью и утром будет туманно. Ветер ночью западный и юго-западный — 5-10 метров в секунду, днем направление ветра будет часто меняться, скорость — 2-5 метров в секунду, при грозе — с порывами до 12-14 м/с. Температура ночью будет плюс 9-11 градусов, а днем — 22-24.

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