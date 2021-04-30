На военном аэродроме Ростова провели масштабную тренировку Парада Победы

Всего использовали 63 единицы наземной техники Фото: сайт министерства обороны России

В Ростове на военном аэродроме провели масштабную тренировку Парада Победы. В ней приняли участие 3 147 человек, в том числе 2 220 представителей Вооруженных Сил. Также задействовали боевую технику и авиацию. Об этом сегодня, 30 апреля, рассказали в пресс-службе ЮВО.

Так, возглавили механизированную колонну легендарный танк Т-34 и реактивная установка БМ-11 «Катюша», всего же использовали 63 машины.

А в небе над аэродромом в этот момент пролетели 45 самолетов и вертолетов. Например, Ту-134, Ан-26, Су-24М, штурмовики Су-25, винтокрылые «Ночные охотники» и «Аллигаторы». Летчики оперативно-тактической и штурмовой авиации выполнили маневры на высоте 200–300 метров со скоростью 600 км/ч, вертолеты - на высоте 160–400 метров со скоростью от 80 до 180 км/ч.

Также состоялась тренировка праздничного салюта. Военные отработали порядок действий на гаубицах Д-30 и самоходных установок 2А85.

9 мая на территории ЮВО состоится 10 военных парадов, в том числе шествия проведут в Ростове и Новочеркасске.