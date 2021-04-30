В Ростовской области во вспыхнувшем строительном вагончике заживо сгорел человек

В Ростовской области пожар унес жизнь человека Фото: "КП" Архив

В Ростовской области при пожаре погиб человек.

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, около половины четвертого утра в хуторе Божковка Красносулинского района. Загорелся строительный вагончик, пламя и валящий дым заметили жители близлежащих домов и незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 18 квадратных метров. Спасатели оперативно взялись за тушение. Локализовать возгорание им удалось в 03:41, а полностью пожар был потушен к 03:48. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, равно, как и установить личность погибшего, обнаруженного после полной ликвидации огня.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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