Калмыкские росгвардейцы обновили автопарк патрульных машин

Росгвардейцы в Элисте получили новые патрульные автомобили Фото: Предоставлено Росгвардией

Элистинские сотрудники Росгвардии получили ключи от новых патрульных автомобилей. В их распоряжение поступили обновленные модели Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Республики Калмыкия.

- Модели оснащены необходимыми служебными системами, устройствами, а также бортовым оборудованием спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС. Автомобили предназначены для региональных подразделений, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время Росгвардия республики охраняет более тысячи объектов различных форм собственности, а также места проживания и хранения личного имущества граждан. Охрану ведут как стационарными посты полиции, так и при помощи техсредств охраны во взаимодействии с экипажами автопатрулей групп задержания вневедомственной охраны.

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