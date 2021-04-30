В Калмыкии снова выделили денег на "Чистую воду"

В Калмыкии выделили еще денег на "Чистую воду" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республика Калмыкия еще раз получила крупную сумму на обеспечение региона чистой водой. Об этом сообщил вице-премьер республики Наран Кюкеев.

- Министерство строительства Российской Федерации выделило дополнительные средства на возведение еще 30 объектов водоснабжения, - рассказал Кюкеев.

Стоит отметить , что на «Чистую воду» в Республике Калмыкия в 2021-2022 годах для работ по шести объектам уже были выделены денежные средства в сумме - 624 миллиона рублей. Но позже стало понятно, что этих вливания для обеспечения региона водой надлежащего качества недостаточно.

В связи с этим Министерством строительства Российской Федерации было принято обоснование о недостаточности выделенных средств и они решили выделить еще три миллиарда рублей сверх уже полученной суммы.

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