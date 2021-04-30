Очевидцы: «На одном из закрытых рынков Аксайского района состоялся митинг»

По мнению авторов видеоролика, свое «недовольство выразили азербайджанцы» Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростовской области на одном из закрытых рынков Аксайского района состоялся митинг. Об этом сегодня, 30 апреля, в соцсетях сообщили очевидцы, в сети также появилось видео, снятое на месте сбора.

По мнению авторов поста, свое «недовольство выразили азербайджанцы». Якобы «власти им предложили торговое место на территории старого аэропорта, но это их не устроило».

При этом нельзя с полной уверенностью утверждать, что встреча, которую запечатлели на камеру, была именно митингом. Также в ролике никто не озвучил какой-либо четкой информации. Под бурные аплодисменты слышно только несколько обрывочных фраз.

- Вот представитель азербайджанской диаспоры. Пожалуйста, не переживайте. Мы с вами стоим и будем стоять. Не имеет значения, кто здесь находится, русские или нерусские, - произнесли по громкоговорителю.

Ранее ситуацию на аксайских рынках прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что сейчас власти рассматривают возможные варианты поддержки пострадавших.