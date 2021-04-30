В день матча «Ростова» и «Тамбова» дополнительно выйдут на линию 29 автобусов

В день матча на "Ростов-Арене" вечером по Ростову будут дополнительно курсировать 29 автобусов. Фото: Артур Селимов.

Во вторник, 2 мая, в день матча ФК «Ростов» и ФК «Тамбов» на «Ростов-Арене» в Ростове-на-Дону, вечером на линию дополнительно выйдут 29 автобусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

К 19.00 автобусы соберутся на трех остановках. По одному автобусу №№ 8, 65а, а также 49 будут ждать у остановки возле стадиона «Ростов-Арена» в направлении города. А на остановке «Площадь Советов» на Ворошиловском проспекте болельщиков будут ждать автобусы маршрутов №№ 1, 35, 47, 65, 78 и 90. А с Большой Садовой будут стартовать автобусы маршрутов №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80.

Другой вариант уехать на стадион — с Центрального рынка автобусами №№ 4, 6, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 51, 60, 61, 71, 83.

Кроме того, с 15.00 до 19.00 дополнительный автобус № 39 будет курсировать от Центрального рынка до остановки «Городской пляж».

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