«Диктант Победы» написали десятки тысяч дончан

Ежегодная акция прошла в рамках проекта «Единой России» «Историческая правда». Фото: пресс-служба "Единой России"

В Ростовской области состоялась ежегодная акция, организованная проектом «Единой России» «Историческая память». Все желающие могли проверить свои знания о Великой Отечественной войне на онлайн-платформе и на открытых площадках.

Этой весной тематика «Диктанта Победы» касалась начала военных действий. Его написали 35 тысяч жителей донского края.

- Из года в год участников акции становится все больше. Внимание и интерес к «Диктанту Победы» говорят о том, что люди хотят сберечь память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, - сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Кстати, у теста 2021-ого года была одна особенность - региональный компонент, связанный с событиями войны на юге страны.

- Вопросы подготовлены экспертами, профессиональными историками. Каждый найдет в них для себя что-то новое, захочет вновь изучить историю и рассказывать о ней другим,- - прокомментировал региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Олег Соловьев.

Центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» стали «Самбекские высоты» ​​​​​. Фото: пресс-служба "Единой России"

Активное участие в написании «Диктанта Победы» приняли Сотрудники Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС. Одной из центральных площадок стал народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Здесь к Диктанту присоединился Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Депутат Госдумы Лариса Тутова также написала «Диктант Победы».

- Время от времени мы видим попытки переписать историю, принизить вклад нашей страны в разгром нацизма. Очевидно, что такое недопустимо. Донская земля познала всю горечь войны, и мы, наследники победы, не допустим её забвения, - сообщила депутат.

Результаты диктанта опубликуют в июне. Федеральные победители акции получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ из их числа получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.