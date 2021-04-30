В Ростове 1 мая перед зданием старого аэропорта будет работать праздничная ярмарка

Жителей Ростова и области 1 мая приглашают на сельскохозяйственную ярмарку, которая будет работать на парковке перед левым крылом старого аэропорта. Фото: сайт регионального правительства.

В Ростове-на-Дону 1 мая перед зданием старого аэровокзала будет работать сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Торговлю развернут на проспекте Шолохова, 270/1, у левого крыла аэропорта, на территории парковки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Жителям донского региона будет предложен широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, молочной, мясной и рыбной продукции, а также свежая выпечка пасхальные куличи, пасхи и многое другое, - уточняется в анонсе.

Уточним, что участие для сельскохозяйственных организаций, потребительских кооперативов и предприятий агропромышленного комплекса является бесплатным.

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