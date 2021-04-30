После праздников несколько улиц в Ростове оставят без воды

Участки нескольких улиц в районе школы № 54 останутся без воды практически на сутки. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Ростове-на-Дону после праздничных дней, 12 мая, на нескольких улицах в плановом порядке прекратят водоснабжение. Отключение продлится почти сутки. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

- В связи с переврезкой водопроводной линии временно будет прекращено водоснабжение с 08.30 12 мая до 07.00 13 мая в границах улиц: от проспекта Шолохова до улицы Стальского и от улицы Алма-Атинской до улицы Вересаева и от школы № 54 до дома по Шолохова, 260/1.

Причина – переврезка водопроводной линии по улице Камо от улицы Щаденко до улицы Вересаева, далее по улице Вересаева до дома № 43.

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