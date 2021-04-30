Донские силовики останутся без выходных в майские праздники

Ростовские силовики останутся без выходных Фото: "КП" Архив

В Ростове местные правоохранители не будут отдыхать в майские праздники. Это может быть связано с ситуацией, сложившейся на рынках в Аксайском районе. Об этом сообщает источник портала 161.ru.

Для полицейских были отменены все отгулы на время затяжных праздников. Это сделано на случай того, если потребуется стянуть все силы к заблокированным в Аксайском районе рынкам. Стоит отметить, что там уже третьи сутки собираются сотни торговцев, недовольных решением о закрытии.

- Коротко сказано: отменить отгулы, поездки на кладбища да и в целом выезды из города. Все составы должны находиться на работе на случай дестабилизации ситуации, которая образовалась с блокировкой работы нескольких рынков в Аксайском районе, - уточнил источник.

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Сотням предпринимателей пришлось бросить точки, когда рынки признали незаконными. Рассказываем, что происходит после массовых проверок: реакция власти и бизнеса.

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