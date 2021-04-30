Предпринимателей пускают на территорию закрытого под Ростовом рынка «Атлант» только по документам

Предприниматели жалуются, что приходится объезжать рынок, чтобы попасть туда через единственный вход. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону".

Без документов арендаторов торговых точек на территорию рынка «Атлант» пускают только по документам. На входе организовали КПП, - сообщают предприниматели, которые не могут попасть к своему месту работы после рейда силовиков 27 апреля.

– Чтобы попасть на работу, нам пришлось объезжать рынок со стороны Янтарного. Тут стоит пост. Везу документы, чтобы мне разрешили войти и взять все необходимое, – пожаловалась арендатор.

Контрольно-пропускной пункт находится со стороны поселка Янтарный. Это единственный вход в рынок, и из-за большого количества людей и техники рядом с рынком была пробка.

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