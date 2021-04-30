Губернатор Василий Голубев не исключает ужесточения ограничений по коронавирусу

Фото: сайт правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опасается, что после майских праздников ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией ухудшится. Опасения глава региона озвучил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.

Губернатор отметил, что в нескольких муниципалитетах ситуация с заболеваемостью стала хуже и требует корректировки действий властей. Не исключил Василий Голубев и ужесточения ограничительных мер.

По данным на 30 апреля коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. В «красной зоне» оказались 12 муниципалитетов Ростовской области, это на три территории больше, чем две недели назад.

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