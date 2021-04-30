Бывшего заместителя главы администрации Азова приговорили к трем годам колонии

В Ростовской области осудили бывшего заместителя главы администрации Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Азове осудили бывшего заместителя главы администрации Азова по социальным вопросам. Он признан виновным в совершении преступления по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок в два года, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что с 2016 по 2018 год бывший замглавы администрации из-за личной выгоды, желая дальнейшего продвижения по службе, создал видимость активной работы и принял и оплатил работы по реконструированию одной из тренировочных площадок, расположенной в городе. Все это было сделано по завышенной стоимости, в результате этого был причинен ущерб бюджету страны на сумму более 21 миллиона рублей.

Стоит отметить, что приговор в законную силу еще не вступил.

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Чиновник проработал в этой должности с 2017 года.

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