Лжесотрудник банка "развел" на деньги очередного дончанина

В Ростовской области телефонный мошенник обчистил мужчину Фото: "КП" Архив

В Ростовской области разыскивают телефонного мошенника, подозреваемого в совершении кражи.

В аксайский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что ему позвонил неизвестный номер. Молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что кто-то пытается списать с карты потерпевшего деньги.

Мошенник также предложил остановить несанкционированные списания. Мужчина доверился злоумышленнику и сообщил все данные своей банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. После этого с его счета были списаны деньги в размере 120 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По факту хищения возбуждено уголовное дело.

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