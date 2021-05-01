Народный календарь на 1 мая: смочите волосы дождевой водой и они будут хорошо расти

Народный календарь на 1 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 1 мая: наши предки считали, что, если начало мая выдавалось теплым, то в конце месяца непременно будут холода и наоборот. Если же заря была безветренной и золотистой, то это к хорошей погоде. Если с утра влажность воздуха значительно уменьшается, а вечером возрастает - погода будет ясная. Гуси в этот день обычно полоскались к теплу.

Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то следовало ждать урожайного года. Особенно следили за приметами на этот день фермеры. Они были убеждены, что дождь в эту дату обещает хороший урожай ржи.. Если был хороший урожай сморчков, то это к хорошим всходам просо и гречихи. Если зазеленела черемуха, значит пора сажать картофель. Холодный май обещал хлебородный год. Цветение фиалки было символом того, что пора сеять петрушку и морковь.

По поверьям, если в этот день шел дождь, то можно было смочить им волосы и тогда они будут очень хорошо расти.

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