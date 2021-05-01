"Наконец это случилось!": ростовчанин показал первую поездку по мосту Малиновского

Полностью мост откроют в конце этого года. Фото: архив "КП"

Накануне, 30 апреля, ростовчанин снял на видео свою первую поездку по мосту Малиновского, который был закрыт в января этого года. Мужчина показал, как пересекает путепровод на общественном транспорте. Пока все идет именно так, как и планировалось: сначала открывается автобусное движение, затем пустят частный транспорт.

- Ну наконец это произошло! - говорит мужчина, снимающий весь процесс на камеру. - Теперь можно проехать, а не идти пешком. Пока правда только в риверсном движении, работает одна полоса. Будем надеется, что остальное обещания наших властей также будут выполнены в срок.

Вокруг дороги - строительная площадка. На территории все еще идет реконструкция важного для города участка. Легковой транспорт пустят в декабре этого года.

Отметим, что по путепроводу начнут ездить автобусы № 10 - от Суворовского до ГПЗ-10, № 72 - от «Мегамаг» до Малиновского, № 94 и № 96 - ГПЗ-10 до Сельмаш и обратно.

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