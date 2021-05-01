В Ростове водитель на иномарке сбил 13-летнего школьника

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: ГИБДД по РО

Накануне, 30 апреля, в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 13-летний школьник. По данным регионального ГИБДД, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Все случилось на улице Курганная вблизи дома №17.

Как сообщили в дорожном ведомстве, 54-летний мужчина за рулем иномарки двигался по дороге. В определенный момент он отвлекся, перестал следить за тем, что происходит на проезжей части. В этот момент перед машиной оказался школьник, который хотел быстро оказаться на противоположной стороне улицы. Когда водитель его заметил, было уже слишком поздно.

В результате произошло столкновение - мужчина на скорости сбил ребенка. На месте сразу вызвали все экстренные службы города. Приехавшие врачи доставили мальчика в областную больницу. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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