В Ростове вход в Ботанический сад сделали платным

Деньги пойдут на развитие территории парка. Фото: ЮФУ

С сегодняшнего дня, 1 мая, вход на территорию ростовского Ботанического сада стал платным. Теперь, чтобы оказаться в парке, придется заплатить 150 рублей с человека. Как сообщили на сайте ЮФУ, соответствующее решение было принято в соответствии с постановлением Правительство России.

Для льготных категорий граждан вход остается бесплатным. На это могут рассчитывать студенты ЮФУ, школьники, многодетные родители, ветераны, сироты и многие другие. Им необходимо иметь с собой документы, подтверждающие льготный статус.

Также можно заказать экскурсию. Стоимость – 150 рублей. Дети от 5 лет и школьники — 100 рублей, до 5 лет — бесплатно.

- Все средства от платного входа будут использованы на развитие территории, восстановление Центральной усадьбы, создание интересных ботанических экспозиций, экологических троп, - отметили в ЮФУ.

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