На Дону за сутки от коронавируса скончались более 20 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 мая 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Ростовской области в результате заражения коронавирусом скончались еще 23 человека. Большинство из них - женщины старшего поколения. Как сообщили на сайте регионального правительства, всего за время пандемии жертвами инфекции стали более 4 тысяч жителей.

Количество заболевших на Дону остается на высоком уровне. Каждый день выявляют по несколько сотен человек с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. Большинство инфицированных - люди среднего возраста - от 46 до 65 лет. 26 процентов пришлось на относительно молодых жителей, 20 процентов - пенсионеры. Меньше всего людей в возрасте от 80 лет и детей.

Зараженные есть почти во всему муниципалитетах области: Ростове-на-Дону - 77 человек, Азовский, Каменский районы и Новошахтинск - 8, Багаевский, Зерноградском районы, Новочеркасск, Таганрог, Семикаракорском - 7 и так далее.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 11038 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено почти 250 тысяч исследований.

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