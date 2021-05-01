Тараканов в столовой детского сада нашла донская прокуратура

На директора детского сада составили административный протокол Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Прокуратура Ростовской области выявила серьезные нарушения в работе детского сада, расположенного в Первомайском районе донской столице. Надзорное ведомство инициировала проверку после того, как в социальных сетях сообщили о тараканах в столовой дошкольного учреждения. По официальной информации, насекомые были в порциях еды, предназначенных для детей.

В результате проверки было установлено, что в пищеблоке действительно есть живые и мертвые тараканы. Кроме того, сотрудники детского сада некачественно проводили дезинфекцию помещений, что могло стать причиной размножения членистоногих.

- Заведующей дошкольным учреждением внесено представление, а также в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей», - добавили в прокуратуре.

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