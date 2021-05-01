Отбросило на «встречку»: На Дону при ДТП скончался мотоциклист без прав

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Сегодня в Ростовской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 32- летний мужчина. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось днем в станице Казанская, что в Верхнедонском районе.

По предварительным данным, мужчина ехал за рулем мотоцикла «Хонда» по деревенской дороге. В какой-то момент он потерял управление, его стало заносить. В результате он упал на асфальт вместе с двухколесным транспортом. От удара водителя «выбросило» на встречку, где он ударился о бампер машины, которая двигалась в противоположном направлении.

Когда на место прибыли врачи скорой помощи, было уже слишком поздно. Мужчина скончался на месте аварии. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у него не было водительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тараканов в столовой детского сада нашла донская прокуратура

Руководство учреждения пренебрегало санитарными нормами (подробнее)