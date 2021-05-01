Пасхальные куличи подорожали в Ростовской области

Дорожают продукты, из которых делают праздничное лакомство. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За год в Ростовской области значительно выросла цена на пасхальные куличи. В Ростовстате сообщили, что стоимость традиционной выпечки подскочила на 13 процентов. Это связывают с удорожанием продуктов, из которых делают праздничное лакомство.

В качестве основы для подсчеты использовали средние цены на ингредиенты, необходимые для изготовления 9 куличей. Также речь шла про 8 основных продуктов, среди которых молоко, сухие дрожжи, сливочное масло, сахар, изюм и другое.

Аналитики пришли к выводу, что стоимость праздничной выпечки за последние 12 месяцев выросла в среднем на 35 рублей. Если в 2020 году 9 куличей обходились хозяйкам в 272 рубля, то в этом году - в 307. Заметнее всего выросли в цене яйца – с 34,2 до 49,9 рублей, сахар - с 9,5 до 14,4 рублей, мука и ванилин.

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