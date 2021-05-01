Тракторист из донской глубинки стал Героем Труда

Героем труда положены льготы и пособия. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Тракторист из Ростовской области удостоен звания Героя Труда. Об этом сообщили на сайте Кремля. Кроме него, почетная награда досталась еще четверым россиянам.

Донской регион в почетном списке представил Александр Бондаренко. Мужчина работает в должности тракториста в компании, которая базируется в селе Красная Поляна, что в Песчанокопском районе. Звание присвоено ему за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Отметим, что звание «Герой Труда Российской Федерации» - второе по статусу в стране после Героя РФ. Награду учредили в 2013 году, вручают ее ежегодно в преддверии праздника 1 Мая. Носителям этого звания каждый месяц выплачивают около 43 000 рублей. На них также распространяется широкий список льгот: от бесплатного отдыха в санаториях до внеочередного лечения в больницах.

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