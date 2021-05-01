"Они должны уметь моментально реагировать": как готовят сотрудников ростовской атомной электростанции

Фото: Ростовская АЭС

Подготовка сотрудников Ростовской атомной электростанции - сложная и ответственная задача, выполнением которой занимается целая группа специалистов учебно-тренировочного подразделения, а также лаборатории психофизиологического обеспечения.

Работники предприятия должны быть не только профессионалами высокого класса, но и эмоционально устойчивыми специалистами, чтобы справляться не только с ежедневными задачами, но и быстро находить решение в сложных ситуациях. В ходе экскурсии, организованной для журналистов ведущих донских СМИ, специалисты рассказали, как именно готовят сотрудников станции.

Влияние психического состояние на качество работы ученые называют "Надежность человеческого фактора". Функции по ее поддержанию и развитию возложены на одно из структурных подразделений Ростовской АЭС- ЛПФО. Любой, кто заступает в должность или уже работает, проходит специальное обследование, в ходе которого проявляются его интеллектуальные и эмоциональные особенности. Сначала человек должен справится с тестом, разработанным специально для этих целей. Он представляет собой набор вопросов на логику, математическое мышление, внимательность. На решение дается определенное количество времени.

- Сначала идут задачи на внимательность и выносливость. Например, человек кропотливо должен искать определенные символы. Затем формат заданий меняется. Все это сделано для того, чтобы сотрудники могли быстро переключаться с монотонной деятельности на оперативную. Они должны уметь моментально реагировать, - говорит психолог ЛПФО.

Отдельное внимание уделяется восстановлению и оздоровлению сотрудников Ростовской АЭС. Чем больше усталость, тем выше риск допустить ошибки, которые на предприятии сведены к минимуму. Безопасность - главное в работе предприятия. Чтобы человек чувствовал себя хорошо, используется специальная техника расслабления. Психологи учат работать со своими эмоциями, контролировать их.

Для работы непосредственно на станции специалисты проходят еще более жесткий отбор. Используются полномасштабные тренажеры учебно-тренировочного подразделения, на которых могут отрабатываться любые ситуации, вплоть до полной остановки реактора.

Значение атомной станции, которая располагается в Волгодонске, сложно переоценить. Энергия, вырабатываемая на предприятии, питает почти всю Ростовскую область. За счет нее работает 75 процентов всего электрического оборудования, зданий и промышленных объектов в регионе. Более того, каждая третья лампочка на юге России горит благодаря работе станции.