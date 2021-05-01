В Батайске 16-летний подросток без прав устроил серьезное ДТП

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Сегодня, 1 мая, в Батайске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 16-летнего водителя без прав. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось на улице Ленинградской в вечернее время.

По предварительной информации, школьник двигался на автомобиле «Шевроле». Подъезжая к перекрестку, он не обратил внимание, что в противоположную сторону ехал мужчина за рулем «Мазды». Внутри также находились 33-летняя женщина и маленький ребенок.

На пересечении дорог случилось столкновение, автомобили отбросило в разные стороны, «Шевроле» вылетела на обочину. Машины в один момент превратились в груду металлолома. На место прибыли врачи скорой помощи. Они забрали в больницу женщину и 4-летнего ребенка, которого спасло детского кресло.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося. Родителям школьника, который находился за рулем, не удастся избежать ответственности.

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

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