Народный календарь на 2 мая: для привлечения урожая пекли пироги с начинками

Народный календарь на 2 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Народный календарь на 2 мая: наши предки считали, что, если береза зацветала раньше клена или ольхи, то лето будет сухим, а если позже - влажным. А безветренная и золотистая заря обещала хорошую погоду в ближайшее время. Если в этот день зацветала осина, то грибники отправлялись за сморчками.

Если ласточки, жаворонки и грачи прилетали рано, то это к теплой весне. Береза обычно зеленела за 5–6 дней до перехода средней температуры суток к +10 °С. Теплая погода в начале мая сулила холод в конце и наоборот.

Если дикие утки вьют гнезда близко к воде – летом будет засуха, далеко – надо было ожидать дождливого летнего сезона. Если по небу стремительно плыли облака, дождя ждать не стоило. В этот день наши предки пекли пироги с различными начинками - этот обряд обещал урожайный год.

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