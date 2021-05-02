ДТП на донской трассе унесло жизнь пенсионерки

Авто отбросило в стороны. Фото: ГИБДД по РО

Накануне, 1 мая, в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла пенсионерка. По данным регионального ГИБДД, все случилось на трассе в Волгодонском районе. Как сообщили в ведомстве, отечественное авто на большой скорости врезалось в иномарку.

56-летний мужчина за рулем "Мерседес Бенц" выезжал их хутора Рябичев на трассу, ведущую из Ростова в Волгодонск. Во время маневра он не убедился в том, что на дороге никого нет. Водитель не заметил, как в нескольких десятках метров едет 24-летний парень за рулем отечественного "ВАЗ". В салоне вместе с ним также находилась пенсионерка и еще один парень.

В результате произошло столкновение, машины отбросило в разные стороны. От удара 62-летняя женщина погибла на месте. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, госпитализировали водителя "ВАЗ" и его пассажира. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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