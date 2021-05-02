Женский ФК «Ростов» одержал первую победу в сезоне

Клуб поднялся в турнирной таблице. Фото: ЖФК "Ростов"

Женский футбольный клуб «Ростов» впервые выиграл в текущем сезоне 2021 года. Дончанки бились с девушками из Казани на своем стадионе. Игра закончилась со минимальным разрывом в счете – 1:0.

Встреча состоялась в рамках 6-го тура Чемпионата России по футболу среди женских команд. В первом тайме «Ростов» имел преимущество, больше владел мячом, навязывал свою игру. Счет открыли на 43 минуте, когда Ася Туриева метко пробила в ворота, не оставив шансов вратарю.

Во втором таи ме девушки не сдавали позиции, продолжали активную атаку и создавая опасные моменты у ворот «Рубина».

Отметим, что ЖФК "Ростов" был создан два месяца назад. Президент клуба Арташес Арутюнянц не раз говорил, что женский футбол имеет большие перспективы, становится все популярнее. На данный момент команда идет на 7-ой строчке в таблице чемпионата.

Сегодня, 2 мая, на главном стадионе донской столице встретятся клубы РПЛ - "Ростов" и "Тамбов". Эксперты уже дали прогноз, определили фаворита.

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