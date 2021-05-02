Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая: заразились еще 226 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 2 мая в Ростове-на-Дону выявили еще 226 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели более 88 тысяч человек. За сутки выздоровели 192 пациента, а всего - почти 80 тысяч.

Большинство новых инфицированных, как обычно, зафиксировали в донской столице. За ней идет Каменск-Шахтинский, Таганрог и Семикаракорский район. Лечение в стационарах получают 1788 пациентов. В тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ – 182.

За минувшие сутки в результате заражения скончались 15 жителей Дона. Таким образом, за весь период жертвами инфекции в области стали 4093 человека.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали более 314 тысяч жителей, за сутки – 1315. Завершили вакцинацию 186155.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону на 2 мая: тараканы в детском саду, снос памятников и ликвидация рынка

Рассказываем о главных событиях (подробнее)