На Дону за сутки от коронавируса скончались 15 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Ростовской области в результате заражения коронавирусом скончались 15 человек. По данным регионального правительства, большинство из них - это женщины пенсионного возраста. За 24 часа врачи зафиксировали смерть восьми жительниц региона в возрасте от 67 до 89 лет. Остальное - мужчины - от 62 до 85 лет.

У всех медики выявили хронические заболевания, которые могли спровоцировать осложнения в ходе болезни. Кроме того, среди новых заболевших почти 30 процентов приходится на людей среднего возраста. 35 процентов - жители - от 46 до 65 лет. Меньше всего людей преклонного возраста и детей.

За 24 часа проведено сделали более 11 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено почти 250 тысяч.

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