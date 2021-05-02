На Дону детские лагеря будут работать в особом режиме

Это обусловлено пандемией коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году детские лагеря, расположенные в Ростовской области, будут работать в особом режиме. Власти региона приняли решение ввести на подобных учреждениях определенные ограничения. Об этом говорили во время заседания оперативного штаба.

Так, уже в июне на Дону распахнут свои двери 756 пришкольных лагерей. 26 из них - загородные. Они будут работать в режиме обсервации, то есть покидать их территории во время смен детям запретят.

Выйти за территорию не сможет и взрослый персонал. За каждым объектом закрепят медицинскую организацию, чтобы врачи могли оперативно оказать необходимую помощь.

Стоит добавить, что на Дону запретили разбивать палаточные лагеря. Столь жесткие требования обусловлены пандемией коронавируса.

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