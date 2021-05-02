На Дону при ДТП чуть не погиб мотоциклист

Мотоциклистов на дорогах становится все больше. Фото: Оксана ПАНТЕЛЕЕВА

Сегодня, 2 мая, на трассе в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого чуть не погиб 43-летней мужчина. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось автодороге М-4 «Дон».

По официальной информации, мотоциклист ехал в сторону Ростова-на-Дону. Прямо перед ним двигалась иномарка. Он не выбрал безопасную дистанцию и не заметил, как автомобиль сбавил скорость. Зазевавшийся мотоциклист обратил внимание на трассу, когда было уже слишком поздно.

В конечном итоге произошло столкновение. Мужчина за рулем двухколесного транспорта вылетел из седла и упал на асфальт. Через несколько минут на место прибыла бригада скорой помощи. Врачи госпитализировали 43-летнего мужчину.

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