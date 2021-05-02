Торговцам закрытых рынков в Ростове разрешили не платить аренду на новом месте

Рынки закрылись 28 апреля. Фото: Артур Селимов

Предпринимателям, которые работали на крупнейших ростовских рынках, закрытых силовиками, разрешили первое время не платить за аренду на новом месте торговли. К такому решению пришли в компании, которая теперь занимается организацией работы коммерсантов на территории старого аэропорта.

Ей стала «Донская торговая компания», которая уже заключила договор аренды площадки у старого аэропорта с ее владельцем ООО «Аэросити» на 11 месяцев.

Въезд на территорию этой ярмарки сделали бесплатным. Такая мера направлена на то, чтобы снизить расходы и финансовые потери предпринимателей.

- На сегодняшний день сюда уже переехали более пятисот продавцов плодоовощной продукции, - добавили в компании.

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