Народный календарь на 3 мая: категорически запрещалось ловить рыбу - она мечет икру

Народный календарь на 3 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 3 мая: наши предки считали, что на этот день не стоит планировать никаких важных дел, не устраивали ни крестины, ни свадьбы. А также следили за тем, что прорастет первым трава или рожь, то и принесет наибольший урожай.

Если после дождя блеснула молния, то это к ясной погоде. Двойная или тройная радуга тоже сулила хорошую погоду, но после этого обязательно опять припустят дожди. Если соловей запел на голых деревьях, то это вело к неурожаю плодовых деревьев. Если цветы маргариток наклонялись очень низко, то это к скорому ненастью. Появление цветков первоцвета обещало скорое тепло.

Если было очень много еловых шишек - хлеб уродится хорошо, а если сосновых - хороший урожай будет у ржи. Этот день носил определенный смысл для рыбаков, так как было категорически запрещено ловить рыбу сетями, потому что именно в этот период она метала икру.

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