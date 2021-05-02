Более 200 донских жителей, заболевших коронавирусом, подключены к ИВЛ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 2 мая в Ростовской области 203 человека, болеющих коронавирусом, подключены к аппаратам ИВЛ. Люди не могут самостоятельно дышать, так как инфекция поразила легкие. Как сообщили в региональном правительства, за последние сутки инфицированных стало больше на 226 человек.

Между тем, лечение в стационарах получают 1 788 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек. Это значит, что пациенты без сознания, а их жизни поддерживаются благодаря ИВЛ.

За минувшие 24 часа скончались 15 жителей Дона. Таким образом, за весь период жертвами инфекции в области стали 4093 человека.

Напомним, каждый день в регионе открываются новые прививочные центры. На данный момент завершили, то есть сделали два укола с препаратом от инфекции, 186155 жителей.

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