Ярмарка в старом аэропорту стала причиной изменения двух маршрутов

В Ростове изменилась схема движения двух маршрутов Фото: "КП" Архив

В Ростове с 1 мая изменились маршруты двух городских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такие меры были приняты для организации транспортного обслуживания универсальной ярмарки, которая расположилась на территории старого аэропорта, находящегося на проспекте Шолохова, 270/1. Изменения коснулись маршрутов № 7 и № 93, теперь они вынуждены двигаться с заездом на пл. Воинской Славы.

- Также, данная ярмарка расположена в пешеходной доступности от проспекта Шолохова (остановочный пункт «Аэропорт»), по которому организована работа троллейбусного маршрута № 9, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанам предложили решить судьбу нового маршрута.

Автобус №4а должен связать ГПЗ-10 с новой детской поликлиникой.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.