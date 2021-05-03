Телефонный мошенник похитил у дончанина более 1,5 миллиона рублей

В Ростовской области полиция занимается поисками очередного телефонного мошенника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области разыскивают мошенника, который обманным путем заставил жителя Шахт взять кредит и похитил у него 1,7 миллиона рублей.

В шахтинский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что ему позвонил незнакомый номер. Молодой человек на том конце провода представился сотрудником банка и сообщил, что на имя дончанина был оформлен крупный кредит. Шахтинец заверил злоумышленника, что никакого кредитного договора он не заключал. Мошенник же в свою очередь предложил все-таки оформить кредит на сумму 1,7 миллиона рублей, чтобы погасить старый, мужчина согласился, а затем по предложению лжесотрудника банка перевел полученные деньги на якобы резервный счет. Только через пару часов потерпевший понял, что его обманули и принял решение обратиться в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Найти злоумышленника пока не удалось.

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